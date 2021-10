Coppa Agostoni 2021 | risultati e ordine d’arrivo Lutsenko beffa Trentin | terzo Covi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La 74ma edizione delladi ciclismo si è disputata oggi, lunedì 11 ottobre, con una gara di un giorno con partenza ed arrivo a Lissone per totali 180 km. Ad imporsi, in una volata a due, il kazako dell’Astana Alexey, che ha battuto Matteo. La volata dei battuti è stata vinta da Alessandro, che si consola aggiudicandosi la classifica del Trittico Lombardo. Di seguito l’della(TOP 10) 1Alexey Astana – Premier Tech in 4:19:442Matteo ...

CiclismoInter : Lutsenko sorprende a Trentin en la 75° Coppa Agostoni: - CNiccolai : RT @bicitv: Coppa Agostoni: Alexey Lutsenko batte Matteo Trentin a Lissone - stefanozana : RT @tuttobiciweb_it: La Coppa #Agostoni è di #Lutsenko che brucia Matteo #Trentin in una volata a due. Tezo posto per Alessandro #Covi che… - bicitv : Coppa Agostoni: Alexey Lutsenko batte Matteo Trentin a Lissone - sciareneve : RT @MTBiit: Lutsenko stronca Trentin a Lissone: parla kazako la 74esima Coppa Agostoni, UAE amara con Covi 3° #roadbike #11Ottobre https://… -

DIRETTA2021: FUGA ANNULLATA La diretta dalla2021 sta entrando decisamente nel vivo, perché mancano già meno di 50 km all'arrivo di Lissone e per il momento dobbiamo annotare ...La corsa entra nel vivo: poco dopo le 14, i protagonisti dellasull'asperità del Lissolo. Movistar e Astana Premier - Tech dettano il ritmo in testa al plotone di 7 fuggitivi. Tra di ...Alle 12:15, in orario spaccato, ha preso il via la 74esima edizione della Coppa Agostoni – Giro delle Brianze – Gran Premio Banco BPM organizzata dallo Sport Club Mobili Lisso ...Una volata a due decide la Coppa Agostoni 2021: ad imporsi sul traguardo di Lissone è Alexey Lutsenko (Astana - Premier Tech), che beffa nel finale il più ...