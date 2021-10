Coppa Agostoni 2021 oggi | orari | tv | startlist | percorso | favoriti

(Di lunedì 11 ottobre 2021) È il giorno della. La classica brianzola torna a disputarsi dopo più di due anni e lo fa in grande stile, festeggiando la 74esima edizione con una lista partenti piena zeppa di nomi altisonanti ed unche promette spettacolo. Al via quest’sei formazioni World Tour, sei squadre Professional e quattro Continental, oltre alla rappresentanza della Nazionale Italiana che verrà capitanata eccezionalmente da Gianni Moscon. ILDELLAPartenza e arrivo a Lissone dopo 180 km. Il primo tratto di corsa è leggermente ondulato e non presenta difficoltà altimetriche degne di nota, ma al cartello dei 120 all’arrivo si entra nel tradizionale circuito di Lissolo da percorrere per quattro volte. All’interno del ...

Advertising

tipsnstars : Bets coppa agostoni ???? Covi x7 Rota x15 Restrepo x51 Fiorelli x51 Tulett x81 Small stakes, just for fun... - RuoteAmatoriali : A Lissone su il sipario alla 74°Coppa Agostoni - SpazioCiclismo : Partenti e dorsali della #CoppaAgostoni - OuroKm : RT @IBdailyblog: ?? 1?1? ottobre, la @EoloKometaTeam sarà alla #CoppaAgostoni ????????? con @vincenalban @davide_bais @MarkChristian8 @fetterer… - gavazzif : RT @IBdailyblog: ?? 1?1? ottobre, la @EoloKometaTeam sarà alla #CoppaAgostoni ????????? con @vincenalban @davide_bais @MarkChristian8 @fetterer… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Agostoni

Lissone (Monza e Brianza) - Tutto pronto per la2021 (74sima edizione) che quest'anno chiude il T rittico Lombardo dopo laBernocchi vinta dal fenomeno belga Remco Evenepoel e la Tre Valli Varesine vinta da Alessandro De ...Sarà sfida tra attaccanti e velocisti resistenti, dunque. Come detto non mancano le stelle. Ci proverà sicuramente Matteo Trentin (UAE Emirates), un po' deluso da un finale di stagione non eccezionale.180 chilometri attraverso la Brianza, gran finale nel circuito cittadino. Le informazioni sulla viabilità cittadina ...Tutto pronto per la Coppa Agostoni 2021 (74sima edizione) che quest’anno chiude il Trittico Lombardo dopo la Coppa Bernocchi vinta dal fenomeno belga Remco Evenepoel e la Tre Valli Varesine vinta da A ...