Cooperative sociali: ecco i nomi degli arrestati (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data odierna, la Squadra Mobile di Salerno ha dato esecuzione ad una ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, applicativa della custodia in carcere nei confronti di Fiorenzo Zoccola, presidente di una cooperativa sociale nonché gestore di fatto di diverse altre Cooperative che avevano in gestione la manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio del Comune di Salerno, della custodia domiciliare nei confronti di Giovanni Savastano, assessore alle politiche sociali del comune di Salerno e consigliere regionale, e di Luca Caselli, dirigente del settore ambiente del Comune di Salerno, nonché del divieto di dimora nel Comune di Salerno nei confronti degli imprenditori di fatto titolari ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data odierna, la Squadra Mobile di Salerno ha dato esecuzione ad una ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, applicativa della custodia in carcere nei confronti di Fiorenzo Zoccola, presidente di una cooperativa sociale nonché gestore di fatto di diverse altreche avevano in gestione la manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio del Comune di Salerno, della custodia domiciliare nei confronti di Giovanni Savastano, assessore alle politichedel comune di Salerno e consigliere regionale, e di Luca Caselli, dirigente del settore ambiente del Comune di Salerno, nonché del divieto di dimora nel Comune di Salerno nei confrontiimprenditori di fatto titolari ...

Pariella : #sistemaSalerno 'Dieci le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip del Tribunale di Salerno, 29 gli indaga… - anteprima24 : ** Cooperative sociali: ecco i nomi degli arrestati ** - salernotoday : Riciclaggio di denaro per i Casalesi: 63 indagati in Campania, nei guai anche diverse cooperative salernitane… - caselli_s : RT @legcoopsociali: Tanti cooperatori, cooperatrici e cooperative sociali oggi ai presidi di solidarietà per @cgilnazionale dopo l'assalto… - InfoParsifal : RT @legcoopsociali: Tanti cooperatori, cooperatrici e cooperative sociali oggi ai presidi di solidarietà per @cgilnazionale dopo l'assalto… -