"Contro la dittatura". Lo sconcertante volantino della manifestazione no-Green pass: lì sotto... roba tragica | Guarda (Di lunedì 11 ottobre 2021) Selvaggia Lucarelli ha condiviso sui social un volantino dell'organizzazione della manifestazione No-Green pass avvenuta a Roma nella giornata di sabato 9 ottobre. Il caos e gli scontri che ne sono scaturiti sono ormai noti a tutti, con una frangia di estremisti che ha messo a ferro e fuoco le vie della Capitale, ferendo una quarantina di agenti e soprattutto assaltando la sede principale della Cgil. Non solo, perché poi nella notte si sono verificati dei disordini anche al pronto soccorso del policlinico Umberto I, dove era stato ricoverato un manifestante ferito: quest'ultimo ha rifiutato il tampone anti-Covid e ha aizzato una trentina di parenti e amici a far casino nel pronto soccorso, ferendo anche alcuni operatori sanitari. Tornando al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Selvaggia Lucarelli ha condiviso sui social undell'organizzazioneNo-avvenuta a Roma nella giornata di sabato 9 ottobre. Il caos e gli scontri che ne sono scaturiti sono ormai noti a tutti, con una frangia di estremisti che ha messo a ferro e fuoco le vieCapitale, ferendo una quarantina di agenti e soprattutto assaltando la sede principaleCgil. Non solo, perché poi nella notte si sono verificati dei disordini anche al pronto soccorso del policlinico Umberto I, dove era stato ricoverato un manifestante ferito: quest'ultimo ha rifiutato il tampone anti-Covid e ha aizzato una trentina di parenti e amici a far casino nel pronto soccorso, ferendo anche alcuni operatori sanitari. Tornando al ...

