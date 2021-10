Continua il braccio di ferro tra Polonia e Bielorussia sulla pelle dei migranti: altri respingimenti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un braccio di ferro sulla pelle dei disperati: si fa sempre più tesa la situazione al confine fra Bielorussia e Polonia. Due gruppi di circa 90 e 130 migranti hanno cercato di forzare il confine con l'... Leggi su globalist (Di lunedì 11 ottobre 2021) Undidei disperati: si fa sempre più tesa la situazione al confine fra. Due gruppi di circa 90 e 130hanno cercato di forzare il confine con l'...

Advertising

globalistIT : - italmud : RT @fratotolo2: No #Landini? Le Brigate Rosse, i mandanti di Lotta Continua, il braccio di Potere Operaio e di Avanguardia Operaia, i servi… - BechiSabrina : RT @AllMusicItalia: Mentre continua nel suo percorso da autrice e cantautrice, Giordana Angi ha conquistato la stima di Maria De Filippi ch… - CarenteStella : RT @fratotolo2: No #Landini? Le Brigate Rosse, i mandanti di Lotta Continua, il braccio di Potere Operaio e di Avanguardia Operaia, i servi… - miagmarsuren : RT @fratotolo2: No #Landini? Le Brigate Rosse, i mandanti di Lotta Continua, il braccio di Potere Operaio e di Avanguardia Operaia, i servi… -