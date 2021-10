Condannato per rapina nel 2019, rintracciato a Latina due anni dopo: arrestato (Di lunedì 11 ottobre 2021) Era stato Condannato nel 2019 a scontare la pena di un anno e 8 mesi di reclusione per una rapina del 2008, ma era scappato. Ma la questura di Latina, ieri mattina, domenica 10 ottobre 2021, ha rintracciato e arrestato un cittadino romeno, T.C. di anni 41. Sull’uomo pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Latina nel 2019. Ma non si era fatto più trovare. Leggi anche: Serata violenta ai Castelli, rissa a bottigliate sfocia nel sangue: uomo grave in ospedale con un taglio alla gola Probabilmente, secondo gli inquirenti per sottrarsi all’ordine di carcerazione. Le ricerche effettuate dai poliziotti sono però andate a buon fine. Grazie alla profonda conoscenza del territorio e di tutte le complesse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Era statonela scontare la pena di un anno e 8 mesi di reclusione per unadel 2008, ma era scappato. Ma la questura di, ieri mattina, domenica 10 ottobre 2021, haun cittadino romeno, T.C. di41. Sull’uomo pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura dinel. Ma non si era fatto più trovare. Leggi anche: Serata violenta ai Castelli, rissa a bottigliate sfocia nel sangue: uomo grave in ospedale con un taglio alla gola Probabilmente, secondo gli inquirenti per sottrarsi all’ordine di carcerazione. Le ricerche effettuate dai poliziotti sono però andate a buon fine. Grazie alla profonda conoscenza del territorio e di tutte le complesse ...

