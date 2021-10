Concorso MEF 500 professionisti: pubblicato il calendario della prova scritta (Di lunedì 11 ottobre 2021) *aggiornamento del 11/10/2021: il Formez ha reso noto il calendario di convocazione dei candidati per l’espletamento delle prove scritte del Concorso MEF 500 professionisti, che si svolgeranno dal 20 al 22 ottobre secondo la seguente suddivisione per profilo: profilo professionale giuridico (Codice GIURI) 20 ottobre 2021 – 2 Sessioni – ore 8.30 e ore 14,30; profilo professionale economico (Codice ECO): 21 ottobre 2021 – 2 Sessioni – ore 8.30 e ore 14,30; profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale (Codice INF/ING) 22 ottobre Sessione Unica – ore 8.30; profilo professionale statistico-matematico (Codice STAT) 22 ottobre 2021 – Sessione Unica – ore 14.30. Scarica il calendario Dopo l’annuncio del Ministero dell’Economia e delle Finanze fatto nella giornata del 13 agosto, è stato ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 ottobre 2021) *aggiornamento del 11/10/2021: il Formez ha reso noto ildi convocazione dei candidati per l’espletamento delle prove scritte delMEF 500, che si svolgeranno dal 20 al 22 ottobre secondo la seguente suddivisione per profilo: profilo professionale giuridico (Codice GIURI) 20 ottobre 2021 – 2 Sessioni – ore 8.30 e ore 14,30; profilo professionale economico (Codice ECO): 21 ottobre 2021 – 2 Sessioni – ore 8.30 e ore 14,30; profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale (Codice INF/ING) 22 ottobre Sessione Unica – ore 8.30; profilo professionale statistico-matematico (Codice STAT) 22 ottobre 2021 – Sessione Unica – ore 14.30. Scarica ilDopo l’annuncio del Ministero dell’Economia e delle Finanze fatto nella giornata del 13 agosto, è stato ...

camminodiritto : La prova scritta per il concorso pubblico per la selezione di 500 unità di personale a tempo determinato da assegna… - xlondondream : ho ripescato i vecchi libri della triennale per prepararmi al concorso del MEF good luck to me -