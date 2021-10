Comunisti vs comunisti, a Milano i centri sociali contestano la Cgil: “Venduti” (Video) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott – “Venduti, Venduti”, “I fascisti siete voi”. E ancora: “Landini, Landini vaffa***lo” e “Servi dei padroni”. Così oggi Cobas, centri sociali e sigle varie della sinistra radicale, contestano la Cgil a Milano. Grida e slogan piuttosto pesanti contro il sindacato guidato da Maurizio Landini. Va in scena insomma uno scontro tra comunisti, o semplicemente antifascisti militanti se più aggrada lor signori. Milano, Cgil contestata dai… compagni dei centri sociali Il Video di Local Team, girato davanti alla Camera del Lavoro in occasione dello “sciopero generale”, mostra immagini quasi comiche. Perché ritrae tutte le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021), 11 ott – “”, “I fascisti siete voi”. E ancora: “Landini, Landini vaffa***lo” e “Servi dei padroni”. Così oggi Cobas,e sigle varie della sinistra radicale,la. Grida e slogan piuttosto pesanti contro il sindacato guidato da Maurizio Landini. Va in scena insomma uno scontro tra, o semplicemente antifascisti militanti se più aggrada lor signori.contestata dai… compagni deiIldi Local Team, girato davanti alla Camera del Lavoro in occasione dello “sciopero generale”, mostra immagini quasi comiche. Perché ritrae tutte le ...

