Como Alessandria (probabili formazioni e TV) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gara valida per l'ottava giornata della Serie B 2021/22. Il Como affronta l'Alessandria in una gara salvezza da seguire assolutamente. Le due squadre infatti sono divise da soli due punti. Como Alessandria si giocherà sabato 16 ottobre alle ore 18.30 presso lo stadio Sinigaglia di Como. Come arrivano le squadre? Entrambe hanno vinto la loro ultima gara prima dello stop per le nazionali. I lombardi hanno vinto sorprendentemente contro il Brescia nell'ultimo turno. 2-4 il risultato finale, alla vigilia i lariani erano visti come l'agnello sacrificale. La squadra di Gattuso ha giocato un'ottima gara: ha reso inutile il lungo possesso palla dei bresciani e ha approfittato della brutta giornata della squadra di Inzaghi. Prima vittoria in stagione, tre punti che daranno sicuramente morale.

