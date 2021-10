Come prenotare la terza dose per Over 60 a Roma e nel Lazio: vaccino Pfizer anche in farmacia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Buon risultato per la Regione Lazio, che di fatto presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa. Un ‘record’ di cui essere fieri perché il 90% della popoLazione adulta e oltre l’83% di Over 12 ha concluso il percorso vaccinale (prima e seconda dose). A confermarlo l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, che Come ogni giorno ha diramato il bollettino con tutti i dati delle Asl del territorio. Una campagna che procede spedita e che continua ad avere un solo obiettivo: immunizzare più cittadini possibili per ritornare davvero alla normalità. E proprio per questo nel Lazio da oggi gli Over 60, quelli che si sono vaccinati l’ultima volta 6 mesi fa, possono prenotare il terzo richiamo. Come prenotare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Buon risultato per la Regione, che di fatto presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa. Un ‘record’ di cui essere fieri perché il 90% della popone adulta e oltre l’83% di12 ha concluso il percorso vaccinale (prima e seconda). A confermarlo l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, cheogni giorno ha diramato il bollettino con tutti i dati delle Asl del territorio. Una campagna che procede spedita e che continua ad avere un solo obiettivo: immunizzare più cittadini possibili per ritornare davvero alla normalità. E proprio per questo nelda oggi gli60, quelli che si sono vaccinati l’ultima volta 6 mesi fa, possonoil terzo richiamo.la ...

