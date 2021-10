Colpo al clan dei Casalesi | blitz della Finanza sul maxi riciclaggio | 48 arresti tra Napoli | Caserta e Salerno

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Ragazza 24enne ferita con un colpo di pistola, il compagno è vicino al cla... - wesud_news : Generale Gianfranco Cavallo su cattura Gallace: “Inflitto un ulteriore durissimo colpo ai clan mafiosi calabresi” - mauriziocori1 : RT @ilSicilia: #Cronaca #clan Droga, colpo a organizzazione di spacciatori a Palermo: 7 i condannati -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo clan

...la sua amicizia con alcuni degli esponenti delDi Lauro: e proprio per un affronto a uno dei nuovi capizona secondiglianesi sarebbe stato assassinato con un boss. I killer hanno agito a...Succede poche volte. Per i verbali di Salvatore Castorina, il pentito che ha portato undi scena proprio in zona cesarini nel processo Camaleonte contro ilCappello - Bonaccorsi, è stato necessario aprire parentesi per tradurre le dichiarazioni in dialetto strettissimo. Ma in ...Operazione anti riciclaggio della Guardia di Finanza tra Napoli, Caserta e Salerno,: 63 persone indagate. Scopeto un giro di affari di 100milioni di euro ...CATANIA – Altri arresti relativi alla condanna definitiva del processo scaturito dall’operazione Docks che nel 2017 ha decapitato il gruppo della famiglia mafiosa “Santapaola-Ercolano” di San Giovanni ...