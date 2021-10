Clooney difende Biden | Ha ereditato un Paese ferito | ci vorrà tempo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clooney difende

askanews

, che ha sostenuto Biden nella corsa alla Casa Bianca, ha inviato varie frecciate a Trump dicendo che l'ex presidente "È stato così divertente perché era solo un idiota" e ha precisato che lo ...Non ha la presenza di Georgené si è presentato con una bottiglia di Martini: ma come nel celebre spot televisivo anche ... Il vicepresidente Porrello chela delibera. Tutto per un ...Madonna difende Billie Eilish dalle accuse dei suoi fan. La giovanissima cantante statunitense ha infatti subito un processo mediato intentato da chi una volta era suo fan e seguiva la sua musica con ...New York, 11 ott. (askanews) - George Clooney è sceso in campo a difesa del presidente statunitense Joe Biden, dopo che i sondaggi hanno mostrato ...