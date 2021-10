Clizia Incorvaia, mega torta di compleanno ma con una “strana decorazione”. Solo dopo si scopre tutto (Di lunedì 11 ottobre 2021) Clizia Incorvaia aspetta un bimbo dal suo compagno Paolo Ciavarro. “It’s a boy!! Miiii masculo è!! Bebè, mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro”, ha scritto Clizia su Instagram. E poi ancora, in un altro post “Chissà perché sin dall’inizio ho sempre parlato con te al ‘maschile’: Ciavarrino ti amooo”. Tanti gli auguri degli amici vip, tra cui Jane Alexander, Rita Rusic, Justine Mattera e Francesca Sofia Novello. Una gioia enorme per tutta la famiglia, compresa la futura nonna Eleonora Giorgi: “Tre fratelli maschi, tre nipoti maschi, due figli maschi e adesso… il primo nipotino maschio! La tradizione non s’interrompe! Felice”, ha scritto l’attrice postando le foto di Clizia e Paolo. “Una supremazia di ‘quote azzurre’… Tanto felici”, ha replicato la nuora. Per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)aspetta un bimbo dal suo compagno Paolo Ciavarro. “It’s a boy!! Miiii masculo è!! Bebè, mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro”, ha scrittosu Instagram. E poi ancora, in un altro post “Chissà perché sin dall’inizio ho sempre parlato con te al ‘maschile’: Ciavarrino ti amooo”. Tanti gli auguri degli amici vip, tra cui Jane Alexander, Rita Rusic, Justine Mattera e Francesca Sofia Novello. Una gioia enorme per tutta la famiglia, compresa la futura nonna Eleonora Giorgi: “Tre fratelli maschi, tre nipoti maschi, due figli maschi e adesso… il primo nipotino maschio! La tradizione non s’interrompe! Felice”, ha scritto l’attrice postando le foto die Paolo. “Una supremazia di ‘quote azzurre’… Tanto felici”, ha replicato la nuora. Per ...

Advertising

WoMoms : Clizia Incorvaia: fashion blogger, influencer e modella - occhio_notizie : “Ragazzi 18 sta come diciotto desideri da esprimere! E non uno solo come si fa sempre!' - infoitcultura : Clizia Incorvaia e la suocera Giorgi si mostrano così: arriva il commento di Paolo Ciavarro - infoitcultura : Clizia Incorvaia, la dolce dedica di Paolo Ciavarro per il suo compleanno - infoitcultura : PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA/ Il loro amore ha convinto anche Eleonora Giorgi -