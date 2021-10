Claudia Gerini, lo scontro con il paparazzo finisce in tribunale: "Ho avuto paura" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Claudia Gerini e l'ex compagno, Andrea Preti, sono finiti in tribunale per il furto dello smartphone di un paparazzo: ecco che cosa è successo. Claudia Gerini, durante una recente intervista pubblicata sul Corriere della Sera, ha parlato della paura che ha provato durante il suo scontro, verbale e fisico, con il paparazzo che l'ha accusata di avergli sottratto lo smartphone con il quale l'aveva appena filmata. Il processo è iniziato a Trani il 5 ottobre e la prossima udienza sarà a primavera: il paparazzo, Maurizio Sorge, nel 2017 ha denunciato l'attrice e l'ex compagno, il produttore Andrea Preti. "Ho sbagliato solo perché non ho saputo tenere la calma, avrei dovuto restare zen e, invece, ho fatto una sfuriata al ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021)e l'ex compagno, Andrea Preti, sono finiti inper il furto dello smartphone di un: ecco che cosa è successo., durante una recente intervista pubblicata sul Corriere della Sera, ha parlato dellache ha provato durante il suo, verbale e fisico, con ilche l'ha accusata di avergli sottratto lo smartphone con il quale l'aveva appena filmata. Il processo è iniziato a Trani il 5 ottobre e la prossima udienza sarà a primavera: il, Maurizio Sorge, nel 2017 ha denunciato l'attrice e l'ex compagno, il produttore Andrea Preti. "Ho sbagliato solo perché non ho saputo tenere la calma, avrei dovuto restare zen e, invece, ho fatto una sfuriata al ...

