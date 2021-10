Classifica film al botteghino 4 – 10 ottobre

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 4 al 10. NO TIME TO DIE Regia di Cary Joji Fukunaga Genere Azione Produzione Stati Uniti, Gran Bretagna, 2021 Data di uscita 30 settembre 2021 DUNE Regia di Denis Villeneuve Genere Avventura Produzione Stati Uniti, 2021 Data di uscita 16 settembre 2021 LA SCUOLA CATTOLICA Regia di Stefano Mordini Genere Drammatico Produzione Italia, 2021 Data di uscita 72021 BABY BOSS 2 – AFFARI DI FAMIGLIA Regia di Tom McGrath Genere Animazione Produzione Stati Uniti, 2021 Data di uscita 72021 SPACE JAM – NEW LEGENDS Regia di Malcolm D. Lee Genere Animazione Produzione Stati Uniti, 2021 Data di uscita 23 settembre 2021 TRE PIANI Regia di Nanni Moretti Genere Drammatico Produzione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #Classifica film

Fritz, figlio della ex Top 10 Kathy May e a sua volta marito e padre, dietro un viso da... supererebbe Felix Auger - Aliassime all'undicesomo posto nella Race to Turin, lache ...... il che la porta avanti di trerispetto a Non aprite quella porta e Nightmare e la rende ... ed è dunque un richiamo all'ordine, un modo per invitarmi a stilare ladefinitiva degli ...