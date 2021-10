Cinema, teatri e discoteche: da oggi nuove regole per capienze e riaperture (Di lunedì 11 ottobre 2021) Aumentano da oggi le capienze nei luoghi della cultura e riaprono le discoteche. teatri, stadi e Cinema tornano a riempirsi al 100% con l’entrata in vigore delle nuove misure anti-Covid decise dal Consiglio dei ministri. Ripartono anche le sale da ballo, dove l’asticella è fissata al 50% al chiuso e al 75% all’aperto. Le regole valgono in zona bianca e per l’accesso sarà consentito solo con il green pass. Superato intanto l’obiettivo del Governo di vaccinare l’80% degli italiani con entrambi le dosi, mentre il ministro Speranza apre alla possibilità di una terza dose anche per gli under 60. “Per ora la terza dose del vaccino va agli over 60 anni, nei mesi che serviranno per dare la terza dose agli ultrasessantenni, valuteremo se allargarla e estenderla anche al di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Aumentano dalenei luoghi della cultura e riaprono le, stadi etornano a riempirsi al 100% con l’entrata in vigore dellemisure anti-Covid decise dal Consiglio dei ministri. Ripartono anche le sale da ballo, dove l’asticella è fissata al 50% al chiuso e al 75% all’aperto. Levalgono in zona bianca e per l’accesso sarà consentito solo con il green pass. Superato intanto l’obiettivo del Governo di vaccinare l’80% degli italiani con entrambi le dosi, mentre il ministro Speranza apre alla possibilità di una terza dose anche per gli under 60. “Per ora la terza dose del vaccino va agli over 60 anni, nei mesi che serviranno per dare la terza dose agli ultrasessantenni, valuteremo se allargarla e estenderla anche al di ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Siamo nelle condizioni di ripartire. La filiera di cultura, spettacolo e degli eventi deve riprendere a pieno regim… - GiuseppeConteIT : Per cinema, teatri e spazi culturali saltano i limiti di capienza. Il @Mov5Stelle ha chiesto con forza più coraggio… - rtl1025 : 'Da domani capienza al 100% in #cinema e #teatri, niente distanziamento nei #musei, riaprono le #discoteche, nelle… - AndreaMarano11 : RT @Pennacchiiiii: Cinema e teatri al 100 % il giorno del mio compleanno. Coincidenza? Non credo... - lifestyleblogit : Cinema, teatri e discoteche: da oggi nuove regole per capienze e riaperture - -