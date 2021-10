Cina: quasi 2 mln di evacuati nello Shanxi per le alluvioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le piogge torrenziali stanno ostacolando i soccorsi nella provincia dello Shanxi, nella Cina settentrionale, dove secondo i media locali si contano oltre 1,76 milioni di persone costrette ad evacuare, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le piogge torrenziali stanno ostacolando i soccorsi nella provincia dello, nellasettentrionale, dove secondo i media locali si contano oltre 1,76 milioni di persone costrette ad evacuare, ...

