Cillian Murphy sarà il protagonista del prossimo film di Christopher Nolan

(Di lunedì 11 ottobre 2021) S’intitolerà Oppenheimer ildi: dopo il mezzo successo di Tenet, uscito in piena pandemia la scorsa estate, il regista visionario tornerà all’epoca della seconda guerra mondiale già esplorata nel suo kolossal Dunkirk per concentrarsi sulla figura di J. Robert Oppenheimer, il fisico che fu la figura chiave all’interno del Progetto Manhattan che diede vita alla prima bomba atomica. Dopo anni di collaborazione con Warner Bros., questa voltarealizzerà la sua prossima pellicola con Universal Pictures, che descrive il nuovocome un “paradosso al cardiopalma su un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo con la sola speranza di salvarlo“. A interpretare ildel ...

sarà presente in Oppenheimer di Christopher Nolan , il film biografico su Julius Robert Oppenheimer. Universal, che si è aggiudicata il progetto a settembre creando scalpore, in ...Verremo a conoscenza poco per volta degli sviluppi del progetto e degli attori che ne faranno parte, ma intanto del nome che era dato per certo, ovvero quello di, si sa ora che ...Nolan, regista di Tenet e Dunkirk, tornerà al cinema con una storia incentrata sul creatore della bomba atomica J. Robert Oppenheimer e il suo paradosso morale. A interpretarlo il protagonista di Peak ...Cillian Murphy ha lavorato con Nolan in Batman Begins del 2005, in cui l’attore interpretava il villain Spaventapasseri. J. Robert Oppenheimer, fisico teorico americano, è considerato uno dei padri de ...