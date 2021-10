Ciclismo, Davide Cassani rifiuta l’offerta della Federazione italiana e termina la sua avventura in azzurro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una chiusura definitiva. Davide Cassani non sarà più coinvolto in nessun modo nei progetti della FederCiclismo. Dopo che lo scorso 29 settembre aveva affrontato nei Mondiali delle Fiandre la sua ultima corsa da CT, Cassani ha fatto la sua scelta. Stando a quanto riportato da tuttobiciweb, l’ex guida della Nazionale del pedale avrebbe telefonato al presidente Cordiano Dagnoni per comunicargli la decisione di non accettare l’offerta di continuare a lavorare con la Federazione, ricoprendo un incarico diverso. Cala quindi il sipario sull’avventura azzurra dell’ex commentatore tecnico in Rai, iniziata nel 2014 nelle vesti di CT e di coordinatore delle varie selezioni nazionali. Una gestione che ha alimentato non poche critiche per il solo ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una chiusura definitiva.non sarà più coinvolto in nessun modo nei progettiFeder. Dopo che lo scorso 29 settembre aveva affrontato nei Mondiali delle Fiandre la sua ultima corsa da CT,ha fatto la sua scelta. Stando a quanto riportato da tuttobiciweb, l’ex guidaNazionale del pedale avrebbe telefonato al presidente Cordiano Dagnoni per comunicargli la decisione di non accettaredi continuare a lavorare con la, ricoprendo un incarico diverso. Cala quindi il sipario sull’azzurra dell’ex commentatore tecnico in Rai, iniziata nel 2014 nelle vesti di CT e di coordinatore delle varie selezioni nazionali. Una gestione che ha alimentato non poche critiche per il solo ...

