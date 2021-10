Ciclismo, Dagnoni saluta Cassani: “Le porte per lui saranno sempre aperte” (Di lunedì 11 ottobre 2021) La FederCiclismo saluta Davide Cassani. L’ormai ex tecnico ha rifiutato la proposta di proseguire il rapporto con la stessa Federazione come direttore generale della Società Ciclistica Servizi. Preso atto della sua decisione, il Presidente della FCI Cordiano Dagnoni ha ringraziato Cassani per il lavoro svolto in questi otto anni da Commissario Tecnico della Nazionale Professionisti e di Coordinatore delle Nazionali. “Ho sempre considerato Davide una risorsa per il movimento ciclistico e per questo mi sarebbe piaciuto percorrere ancora altra strada insieme. Comprendo, però – scrive Dagnoni –, i motivi della sua decisione. Lo ringrazio per quanto fatto in questi anni. Sono certo che, qualunque sia la sua nuova sfida, porterà ancora lustro al nostro ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) La FederDavide. L’ormai ex tecnico ha rifiutato la proposta di proseguire il rapporto con la stessa Federazione come direttore generale della Società Ciclistica Servizi. Preso atto della sua decisione, il Presidente della FCI Cordianoha ringraziatoper il lavoro svolto in questi otto anni da Commissario Tecnico della Nazionale Professionisti e di Coordinatore delle Nazionali. “Hoconsiderato Davide una risorsa per il movimento ciclistico e per questo mi sarebbe piaciuto percorrere ancora altra strada insieme. Comprendo, però – scrive–, i motivi della sua decisione. Lo ringrazio per quanto fatto in questi anni. Sono certo che, qualunque sia la sua nuova sfida,rà ancora lustro al nostro ...

