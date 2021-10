Ciclismo: Cassani 'Sono uomo da strada, non da scrivania' (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Ho apprezzato la proposta della Federazione ma andrei contro me stesso" ROMA - "Io Sono un uomo da strada e non da scrivania, è questa essenzialmente la ragione per cui io non posso e non voglio ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Ho apprezzato la proposta della Federazione ma andrei contro me stesso" ROMA - "Ioundae non da, è questa essenzialmente la ragione per cui io non posso e non voglio ...

Advertising

zazoomblog : Ciclismo: Cassani sono un uomo da strada non da scrivania per questo rinuncio a incarico Fci - #Ciclismo: #Cassani… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Cassani: 'Sono uomo da strada e non da scrivania, il mio amore per lo sport sono le pedalate di Colbrelli a R… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Cassani: 'Sono uomo da strada e non da scrivania, il mio amore per lo sport sono le pedalate di Colbrelli a R… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Cassani: 'Sono uomo da strada e non da scrivania, il mio amore per lo sport sono le pedalate di Colbrelli a R… - napolimagazine : Ciclismo, Cassani: 'Sono uomo da strada e non da scrivania, il mio amore per lo sport sono le pedalate di Colbrelli… -