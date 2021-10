Ciclismo | Alessandro Covi ha vinto il Trittico Lombardo! L’italiano conquista il classico diamante | premio prezioso

(Di lunedì 11 ottobre 2021)hailLombardo. Il ciclista italiano è risultato il migliore nella classifica che somma i piazzamenti ottenuti tra Coppa Bernocchi (a Legnano), Tre Valli Varesine (a Varese), Coppa Agostoni (a Lissone). L’alfiere della UAE Emirates si era già messo in ottima posizione dopo i due appuntamenti della scorsa settimana (secondo posto alla Coppa Bernocchi alle spalle del dominatore Remco Evenepoel; nono alla Tre Valli Varesine dove si imposeDe Marchi) e oggi ha messo ufficialmente le mani sul trofeo grazie al terzo posto alla Coppa Agostoni (vinta dal kazako Alexey Lutsenko). Il 23enne non porta a casa soltanto il trofeo, ma anche il belprevisto per il vincitore). Il tradizionale ...

