Chiara Ferragni posta una foto in bagno e mostra tutto il suo sfarzo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Chiara Ferragni è solita postare diversi scatti nei quali mostra la sua famiglia e aspetti di se stessa ai suoi followers. Fa spesso anche dei video attraverso i quali fa vedere la sua quotidianità. Chiara Ferragni posta UNA foto IN bagno – Nelle ultime ore ha postato una foto mentre era in bagno, mentre indossa un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021)è solitare diversi scatti nei qualila sua famiglia e aspetti di se stessa ai suoi followers. Fa spesso anche dei video attraverso i quali fa vedere la sua quotidianità.UNAIN– Nelle ultime ore hato unamentre era in, mentre indossa un L'articolo

Advertising

vogue_italia : Per la prima volta su Vogue Italia... Chiara Ferragni, sulla cover del numero di ottobre ?? Clic per scoprire di più… - strxightvodka : chiara ferragni che piange riguardando il re leone per la miliardesima volta sono io ogni volta che guardo this is us - Addicted_ToZayn : RT @vale_gst: Quelli che credono di far piangere Chiara Ferragni dicendo che non è una buona madre perché indossa il top di Jacquemus: ??????… - ___coldplayer : Santo e io in realtà vogliamo solo avere un pezzo della torta preparata da chiara chef ferragni— ?????? - C0WB0YLIK3ME : chiara ferragni che piange durante il re leone nonostante lo guardi praticamente tutte le sere è un po’ come me che… -