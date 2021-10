Chi è Roberto Fiore, arrestato per la manifestazione No Green Pass di sabato (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non è nuovo alle forze dell’ordine Roberto Fiore, uno dei protagonisti della protesta No Green Pass in piazza del Popolo di sabato scorso. Nel 1985 viene condannato per il reato di associazione sovversiva e banda armata, ma l’Inghilterra nega l’estradizione. Stavolta, invece, per gli scontri e l’assalto alla sede della CGIL è stato arrestato. Fiore ha 62 anni, è sposato con la spagnola Esmeralda Burgos e ha 11 figli. Ma è conosciuto per essere uno del leader di Forza Nuova. Su Wikipedia la sua pagina è stata bloccata. Leggi anche: Green Pass, arrestati i leader di Forza Nuova Castellino e Fiore La fondazione di Terza Posizione nel 1978 Insieme a Giuseppe Dimitri e Gabriele Adinolfi, nel 1978 Roberto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non è nuovo alle forze dell’ordine, uno dei protagonisti della protesta Noin piazza del Popolo discorso. Nel 1985 viene condannato per il reato di associazione sovversiva e banda armata, ma l’Inghilterra nega l’estradizione. Stavolta, invece, per gli scontri e l’assalto alla sede della CGIL è statoha 62 anni, è sposato con la spagnola Esmeralda Burgos e ha 11 figli. Ma è conosciuto per essere uno del leader di Forza Nuova. Su Wikipedia la sua pagina è stata bloccata. Leggi anche:, arrestati i leader di Forza Nuova Castellino eLa fondazione di Terza Posizione nel 1978 Insieme a Giuseppe Dimitri e Gabriele Adinolfi, nel 1978...

