Chi è Monica Romano, la prima donna transgender nel Consiglio Comunale di Milano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 hanno portato a Milano un risultato storico: eletta con 938 voti, Monica Romano è la prima donna transgender a entrare nel Consiglio Comunale della città. "Dedico questo importante risultato alla memoria di tutte le donne transgender uccise per odio transfobico a Milano e in Italia", ha scritto sulla sua pagina Instagram. La donna era candidata con il Partito Democratico, e sarà al fianco del neoeletto sindaco Beppe Sala. Da più di vent'anni attivista per i diritti della comunità LGBTQ+, Monica Romano è nata nel 1979 ed è laureata in scienze politiche. Da diversi anni lavora nel campo dell'amministrazione del personale ...

