Chi è il marito di Myriam Catania? Età | lavoro e figli di Quentin Kammermann

Myriam Catania è un'attrice e doppiatrice italiana. Si è fatta conoscere nella casa del GF. Con lei, anche suo marito Quentin Kammermann. Scopriamo qualcosa su di lui. Myriam Catania (GettyImages)Durante l'esperienza al Grande Fratello Vip, Myriam Catania ha mostrato tutta la sua personalità. Un'avventura durata poco ma che ha lasciato un segno nei telespettatori. La Catania, però, è molto altro. È attrice e doppiatrice con un grande curriculum alle spalle. È la nipote di Simona Izzo ed è stata sposata con Luca Argentero. Il tutto è avvenuto nel 2010, dopo 5 anni di fidanzamento. Rapporto interrotto nel 2016. Stesso anno in cui si unisce a Quentin Kammermann.

