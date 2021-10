Chi è favorevole e chi no alle mozioni per sciogliere Forza Nuova (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Dopo la devastazione della sede nazionale della Cgil di sabato scorso e gli scontri con le forze di polizia avvenuti in varie piazze a Roma, sono due le mozioni presentate finora in Parlamento per impegnare il governo a procedere allo scioglimento di Forza Nuova: un testo è di Italia viva e Psi, presentato al Senato; un'altra mozione è a firma Pd, presentata sia alla Camera che al Senato. La mozione del Pd Il testo depositato sia alla Camera che al Senato a prima firma del Pd chiede di procedere allo scioglimento di Forza Nuova. Nello specifico, la mozione impegna il governo "a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e a dare seguito alla conseguente normativa vigente adottando i provvedimenti di sua competenza per ... Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Dopo la devastazione della sede nazionale della Cgil di sabato scorso e gli scontri con le forze di polizia avvenuti in varie piazze a Roma, sono due lepresentate finora in Parlamento per impegnare il governo a procedere allo scioglimento di: un testo è di Italia viva e Psi, presentato al Senato; un'altra mozione è a firma Pd, presentata sia alla Camera che al Senato. La mozione del Pd Il testo depositato sia alla Camera che al Senato a prima firma del Pd chiede di procedere allo scioglimento di. Nello specifico, la mozione impegna il governo "a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e a dare seguito alla conseguente normativa vigente adottando i provvedimenti di sua competenza per ...

