Chi è (e cosa pensa) Eric Zemmour, che sogna l’Eliseo ed è l’incubo di Le Pen (Di lunedì 11 ottobre 2021) Eric Zemmour non è ancora candidato alle elezioni presidenziali in Francia ma è già uno dei favoriti. Lo scrittore e opinionista di estrema destra continua a salire velocemente nei sondaggi. L’ultimo di Harris Interactive, pubblicato dal settimanale Challenges, posiziona Zemmour per la prima volta davanti alla leader di Rassemblement National, Marine Le Pen, che dal 2013 era sempre stata considerata per il balottaggio nelle elezioni di aprile 2022. Ad oggi Zemmour ha tra il 17% e il 18% del consenso, mentre Le Pen ha tra il 15% e il 16%. In questo scenario, la sfida al secondo turno sarebbe tra lo scrittore e il presidente Emmanuel Macron, che ha tra il 24% e il 27%. In un probabile secondo turno, il sondaggio sostiene che Macron vincerebbe con il 55%, lasciando dietro Zemmour con il 45%. Un altro ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021)non è ancora candidato alle elezioni presidenziali in Francia ma è già uno dei favoriti. Lo scrittore e opinionista di estrema destra continua a salire velocemente nei sondaggi. L’ultimo di Harris Interactive, pubblicato dal settimanale Challenges, posizionaper la prima volta davanti alla leader di Rassemblement National, Marine Le Pen, che dal 2013 era sempre stata considerata per il balottaggio nelle elezioni di aprile 2022. Ad oggiha tra il 17% e il 18% del consenso, mentre Le Pen ha tra il 15% e il 16%. In questo scenario, la sfida al secondo turno sarebbe tra lo scrittore e il presidente Emmanuel Macron, che ha tra il 24% e il 27%. In un probabile secondo turno, il sondaggio sostiene che Macron vincerebbe con il 55%, lasciando dietrocon il 45%. Un altro ...

Advertising

TizianaFerrario : Grazie a quegli agenti di polizia che sono per strada a Roma a garantire la nostra sicurezza contro chi vuole fare… - davidefaraone : Morra dice che la mafia è nelle prefetture e al ministero dell’ambiente. Se sa qualcosa, denunci. Dica ad una procu… - Ettore_Rosato : Video impressionante. Ci sarà un magistrato che emette ordine di arresto per chi entra con la violenza in una propr… - Lelecottero : RT @MarcoRizzoPC: Ecco a cosa servono i fascistiLa stretta sulle manifestazioni è la vera funzione delle violenze in vista di un autunno ca… - Dayne999 : @ladyonorato Secondo me si è fatta una cosa ancora più odiosa: a gennaio/febbraio la stampa mainstream riportava, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi cosa Scontri a Roma, dalle chat emerge il 'piano' segreto dei manifestanti. La procura apre due fascicoli Inoltre sarà importante scrivere cosa sapete fare , in modo da mettere a disposizione di tutti quanti le vostre capacità: chi è avvocato, chi è meccanico, la professionalità o un hobby che può essere ...

Amici, Tommaso Stanzani sbotta: ''Non ho il tempo per?'' ...che passano il loro tempo a giudicare e criticare la vita degli altri perché si vede che la loro vita è talmente felice e piena che si sentono quasi in dovere di dare consigli su cosa fare, chi ...

Concorso DSGA, ecco la bozza di decreto: chi può partecipare, in cosa consisteranno le prove. SCARICA PDF Orizzonte Scuola Rummenigge tuona: “Fuori dalla Champions chi viola le regole del FPF” Abbiamo bisogno di un Fair Play Finanziario 3.0 che sia applicato in modo rigoroso e coerente e che includa un elenco specifico di sanzioni' L'ex Ceo del Bayern Monaco: 'Abbiamo bisogno di un Fair Pla ...

Amici, Tommaso Stanzani sbotta: ''Non ho il tempo per…'' Tommaso Stanzani è diventato uno dei bersagli preferiti dagli haters, che continuano a lanciare frecciatine al ballerino e a criticare ogni contenuto che posta sui social. Il fidanzato di Tommaso Zorz ...

Inoltre sarà importante scriveresapete fare , in modo da mettere a disposizione di tutti quanti le vostre capacità:è avvocato,è meccanico, la professionalità o un hobby che può essere ......che passano il loro tempo a giudicare e criticare la vita degli altri perché si vede che la loro vita è talmente felice e piena che si sentono quasi in dovere di dare consigli sufare,...Abbiamo bisogno di un Fair Play Finanziario 3.0 che sia applicato in modo rigoroso e coerente e che includa un elenco specifico di sanzioni' L'ex Ceo del Bayern Monaco: 'Abbiamo bisogno di un Fair Pla ...Tommaso Stanzani è diventato uno dei bersagli preferiti dagli haters, che continuano a lanciare frecciatine al ballerino e a criticare ogni contenuto che posta sui social. Il fidanzato di Tommaso Zorz ...