Chat | social | Tv Non solo Forza Nuova Così la galassia No Vax è arrivata sotto Palazzo Chigi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Non c'eranoi neo fascisti. Nella piazza da cui sabato sono partiti gli assalti alla Cgil e alle istituzioni, si muoveva unagrigia, poi infiltrata dai nostalgici, che contiene al suo interno spinte differenti, gruppi di diversa natura i cui contorni sono sfumati e non sempre facili da individuare. Tra questi, per esempio, il gruppo Io Apro che rappresenta ristoratori ed esercenti contro le restrizioni e il cui leader Biagio Passaro - quello che ha documentato in direttal'attacco alla sede del sindacato in Corso d'Italia, poi arrestato – era stato ospite di La7, volto di una protesta che si voleva, almeno qualche mese fa, moderata e pacifica. E d'altra parte è stato lo stesso Maurizio Landini a individuare, accanto a una frangia estremista, la presenza di manifestanti pacifici. Gli stessi che, scorrendo i canali ...