Charlotte 400 | Larson è il nuovo re del ROVAL

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ildiha unre: Kyletrionfa nella 400 miglia sullo stradale ricavato dallo Speedway di Concord, North Carolina, chiudendo la seconda fase dei Playoff della NASCAR, il Round of 8. Il numero 5, afflitto da problemi tecnici, tiene a bada un Tyler Reddick scatenato con un arrivo in volata degno delle migliori gare di ciclismo. Chris Buescher termina in terza posizione, con Kyle Busch, Denny Hamlin, Joey Logano, Matt DiBenedetto, Christopher Bell, Ryan Blaney e Alex Bowman a completare la top ten. La gara è spettacolare, con 15 cambi di leader e 9 bandiere gialle. E l’ennesimo capitolo dello scontro tra Kevin Harvick e Chase Elliott, per una ruggine che si portano dietro da Bristol. Harvick è uno dei quattro piloti eliminati dai Playoff, assieme a Bowman, Bell e William Byron. The No. 9 ...