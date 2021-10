Charlène di Monaco | le condizioni della principessa sarebbero drammatiche Le ultime indiscrezioni da palazzo

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ledipreoccupano i sudditi da molti mesi. A maggio, mentre si trovava in Sud Africa, la moglie del principe Alberto ha contratto una severa infezione otorinolaringoiatrica, che ha portato delle conseguenze importanti sulla sua salute. L’ex nuotatrice ha subito un’importante operazione al cervello e, in seguito, sarebbe stata nuovamente ricoverata in ospedale per un collasso. L’infezione contratta, avrebbe portatodinuovamente in ospedale nei primi giorni di ottobre 2021. Adesso, ulterioririvelano che ledidisarebbe piuttosto serie e che il rientro in patria sia piuttosto lontano, come ...