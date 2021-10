CGIL, ecco le immagini di quanto accaduto la sera delle proteste (Di lunedì 11 ottobre 2021) CGIL, ecco quanto accaduto la sera delle proteste. La sede del sindacato devastata dai manifestanti. 12 gli arrestati L’agenzia Agi ha mostrato le fotografie della sede della CGIL dopo l’assalto avvenuto sabato scorso a Roma, in cui i no green pass hanno fatto irruzione nella sede del sindacato, devastandone il contenuto. Per quanto accaduto, la Digos ha arrestato 12 persone, tra cui i noti Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Insieme a loro sono finiti in manette anche Luigi Aronica, detto “Er Pantera” ed ex Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari) e Biagio Passaro leader di “IoApro”. Le accuse su di loro sono di danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La devastazione ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)la. La sede del sindacato devastata dai manifestanti. 12 gli arrestati L’agenzia Agi ha mostrato le fotografie della sede delladopo l’assalto avvenuto sabato scorso a Roma, in cui i no green pass hanno fatto irruzione nella sede del sindacato, devastandone il contenuto. Per, la Digos ha arrestato 12 persone, tra cui i noti Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Insieme a loro sono finiti in manette anche Luigi Aronica, detto “Er Pantera” ed ex Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari) e Biagio Passaro leader di “IoApro”. Le accuse su di loro sono di danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La devastazione ...

