Catania, Baldini: “Successo meritato, siamo una squadra che non molla mai” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le parole del tecnico del Catania in seguito al Successo casalingo maturato per 3-2 contro la Juve Stabia Leggi su mediagol (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le parole del tecnico delin seguito alcasalingo maturato per 3-2 contro la Juve Stabia

Advertising

Mediagol : Catania, Baldini: “Successo meritato, siamo una squadra che non molla mai” - news_catania : #LaSicilia - #Baldini sceglie la linea verde - LiveSiciliaCT : Catania, Baldini: “VIttoria importante, non mi pongo limiti” - FT46LoveCatania : RT @SportSicilia: #Catania Baldini:' Squadra mi ha stupito per personalità con cui è tornata in campo dopo 2-2. Maldonado a riposo, ma devo… - SportSicilia : #Catania Baldini:' Squadra mi ha stupito per personalità con cui è tornata in campo dopo 2-2. Maldonado a riposo, m… -