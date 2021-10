Catamarano si rovescia al Calambrone: due naufraghi salvati dalla Capitaneria di porto (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 10 ottobre 2021, personale militare della Capitanerie di porto di Livorno ha soccorso due persone nelle acque antistanti località Calambrone (PI), una finita in mare a causa del capovolgimento del Catamarano su cui navigava e l’altra feritasi nel tentativo di prestarle soccorso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 10 ottobre 2021, personale militare della Capitanerie didi Livorno ha soccorso due persone nelle acque antistanti località(PI), una finita in mare a causa del capovolgimento delsu cui navigava e l’altra feritasi nel tentativo di prestarle soccorso L'articolo proviene da Firenze Post.

