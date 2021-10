Caso Saman Abbas | ritrovati resti organici lungo un canale vicino a Novellara Presunta svolta nel giallo

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo mesi di dubbi e mancate risposte, ildipotrebbe presto giungere a una. In questi giorni,la riva di una pochi chilometri da, sono statideidi natura organica chiusi in un sacco. Sono in corso le indagini per scoprire la natura del ritrovamento. Solo accurati test di laboratorio potranno fare luce sui residui e sulla loro origine.: trovatiunLo scorso 28 settembre, in undi bonifica a 17 minuti da ...

Advertising

ImRocksss : RT @tweetnewsit: ?? CASO SAMAN ABBAS: LA DRAMMATICA NOTIZIA POCO FA ?? - tweetnewsit : ?? CASO SAMAN ABBAS: LA DRAMMATICA NOTIZIA POCO FA ?? - ilgiornale : Sono stati trovati resti organici in due sacchi neri emersi da un canalone a pochi minuti di Novellara: hanno a che… - zazoomblog : Sacchi in un canalone: il caso Saman è a una svolta? - #Sacchi #canalone: #Saman #svolta? - IlTorvoOculista : #QuartoGrado Dupalle il caso Saman. -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Saman

ilGiornale.it

Ildella scomparsa diAbbas , il cui corpo non è mai stato ritrovato, potrebbe essere ad un punto di svolta. Il 28 settembre scorso , infatti, in un canalone a 17 minuti da Novellara , sono ...... analisi sui resti trovati in due sacchi neri vicino Novellara: dentro c'è materia organica e la distanza è compatibile con un tragitto in moto Argomenti trattati Quarto Grado e ildi...Forse c’è una svolta nel caso di Saman Abbas, svolta tragica innescata dall’analisi sui resti trovati in due sacchi neri vicino Novellara: luogo del - ParmaPress24 ...Ci potrebbe essere una possibile svolta sul caso di Saman Abbas dato che, in due sacchi neri, emersi da un canalone, a pochi minuti da Novellara, sono stati trovati resti organici. Resta da capire se ...