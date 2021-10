Caso Dora Lagreca, il fidanzato indagato per istigazione al suicidio. La famiglia: «Non si è lanciata da sola dal balcone» (Di lunedì 11 ottobre 2021) È indagato per istigazione al suicidio Antonio Capasso, il fidanzato di Dora Lagreca, la 29enne assistente scolastica morta nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo un volo dal quarto piano dalla sua casa a Potenza, dove viveva da tempo. Capasso ha raccontato ai Carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. Sull’accaduto e sulla dinamica della morte di Lagreca sono scattate le indagini coordinate dalla procura di Potenza. Prima della caduta ci sarebbe stata una lite tra i due, raccontata dallo stesso fidanzato agli agenti. «Un alterco a dir poco acceso che sarebbe culminato con la corsa di lei verso la bassa ringhiera del terrazzino della mansarda e il suo tentativo di afferrarla prima che fosse troppo tardi. ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) ÈperalAntonio Capasso, ildi, la 29enne assistente scolastica morta nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo un volo dal quarto piano dalla sua casa a Potenza, dove viveva da tempo. Capasso ha raccontato ai Carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. Sull’accaduto e sulla dinamica della morte disono scattate le indagini coordinate dalla procura di Potenza. Prima della caduta ci sarebbe stata una lite tra i due, raccontata dallo stessoagli agenti. «Un alterco a dir poco acceso che sarebbe culminato con la corsa di lei verso la bassa ringhiera del terrazzino della mansarda e il suo tentativo di afferrarla prima che fosse troppo tardi. ...

