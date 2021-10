Cartabellotta (Gimbe): “4-5 milioni di lavoratori non vaccinati. Troppi tamponi. Serve obbligo vaccinale" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sull’obbligo di Green Pass per i lavoratori ha affermato: Noi oggi abbiamo raggiunto una percentuale importante di vaccinati, forse anche inimmaginabili fino a qualche mese fa. Bisogna però anche tenere conto che oggi abbiamo 8,4 milioni di italiani over 12 che non hanno fatto nemmeno una dose, tra questi ci sono 4-5 milioni in età lavorativa. L’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori finora ha prodotto un effetto modesto sulle vaccinazioni. Mi aspettavo di più in questo senso. Se questi 4-5 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nino, presidente della Fondazione, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sull’di Green Pass per iha affermato: Noi oggi abbiamo raggiunto una percentuale importante di, forse anche inimmaginabili fino a qualche mese fa. Bisogna però anche tenere conto che oggi abbiamo 8,4di italiani over 12 che non hanno fatto nemmeno una dose, tra questi ci sono 4-5in età lavorativa. L’di Green Pass per tutti ifinora ha prodotto un effetto modesto sulle vaccinazioni. Mi aspettavo di più in questo senso. Se questi 4-5 ...

