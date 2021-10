Carrefour, stato di agitazione per 15mila dipendenti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono in stato di agitazione i circa 15mila dipendenti di Carrefour Italia, a seguito del piano di ristrutturazione annunciato il primo ottobre scorso dal ceo della multinazionale, Christophe Rabatel. Lo annuncia Fisascat Cisl in una nota. La riorganizzazione prevede 615 full time equivalent in esubero (corrispondenti a circa 770 lavoratori) e la cessione in franchising di 106 punti vendita, tra 82 express e 24 market (di cui 41 in Lombardia, 18 in Campania, 17 in Liguria, 16 nel Lazio, 6 in Toscana, 4 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e 1 in Abruzzo). Con lo stato di agitazione, spiega il segretario generale aggiunto della Fisascat Cisl, Vincenzo Dell’Orefice, ”sottolineiamo la necessità che la multinazionale riveda le parti del piano di ristrutturazione che rischiano ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono indii circadiItalia, a seguito del piano di ristrutturazione annunciato il primo ottobre scorso dal ceo della multinazionale, Christophe Rabatel. Lo annuncia Fisascat Cisl in una nota. La riorganizzazione prevede 615 full time equivalent in esubero (corrispondenti a circa 770 lavoratori) e la cessione in franchising di 106 punti vendita, tra 82 express e 24 market (di cui 41 in Lombardia, 18 in Campania, 17 in Liguria, 16 nel Lazio, 6 in Toscana, 4 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e 1 in Abruzzo). Con lodi, spiega il segretario generale aggiunto della Fisascat Cisl, Vincenzo Dell’Orefice, ”sottolineiamo la necessità che la multinazionale riveda le parti del piano di ristrutturazione che rischiano ...

Advertising

BariFisascat : RT @fisascat: #Carrefour Lavoratori in stato di agitazione @VincenzoDellOr2 Prima iniziativa di mobilitazione. La multinazionale riveda le… - freesoul978 : RT @fisco24_info: Carrefour, stato di agitazione per 15mila dipendenti: L'azienda: 'Piano esodi solo volontari, pronti a confronti sindacat… - italiaserait : Carrefour, stato di agitazione per 15mila dipendenti - fisco24_info : Carrefour, stato di agitazione per 15mila dipendenti: L'azienda: 'Piano esodi solo volontari, pronti a confronti si… - FisascatT : RT @fisascat: #Carrefour Lavoratori in stato di agitazione @VincenzoDellOr2 Prima iniziativa di mobilitazione. La multinazionale riveda le… -

Ultime Notizie dalla rete : Carrefour stato Commercio: stato agitazione per dipendenti Carrefour in Vda Stato di agitazione per i lavoratori di Carrefour in Valle d'Aosta. Lo hanno comunicato le organizzazioni sindacali nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Savt Commerce, precisando che la ...

Dipendenti Carrefour in stato di agitazione per esuberi e chiusure I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Nazionali, oltre al Savt Commerce, hanno proclamato oggi lo stato di agitazione in seguito alla presentazione, avvenuta una decina di giorni fa, del piano d'impresa che prevede esuberi e la chiusura di un centinaio di negozi, che l'azienda vorrebbe dare in ...

Carrefour, stato di agitazione per 15mila dipendenti Adnkronos Dipendenti Carrefour in stato di agitazione per esuberi e chiusure Sindacati denunciano l'assenza di un piano di rilancio a fronte di 615 esuberi e la trasformazione in franchising di 106 market in Italia ...

Saltano i negoziati. Nessuna fusione tra Carrefour e Auchan Non riesce il consolidamento del retail. Saltano i negoziati per la fusione tra Carrefour e Auchan. In gennaio erano falliti quelli con Couche-Tard.

di agitazione per i lavoratori diin Valle d'Aosta. Lo hanno comunicato le organizzazioni sindacali nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Savt Commerce, precisando che la ...I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Nazionali, oltre al Savt Commerce, hanno proclamato oggi lodi agitazione in seguito alla presentazione, avvenuta una decina di giorni fa, del piano d'impresa che prevede esuberi e la chiusura di un centinaio di negozi, che l'azienda vorrebbe dare in ...Sindacati denunciano l'assenza di un piano di rilancio a fronte di 615 esuberi e la trasformazione in franchising di 106 market in Italia ...Non riesce il consolidamento del retail. Saltano i negoziati per la fusione tra Carrefour e Auchan. In gennaio erano falliti quelli con Couche-Tard.