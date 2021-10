Carrefour Italia, stato di agitazione per i 15mila dipendenti: no ai licenziamenti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano - stato di agitazione per i circa 15mila dipendenti di Carrefour Italia . E' la prima risposta dei sindacati di categoria - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - al piano di ristrutturazione ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano -diper i circadi. E' la prima risposta dei sindacati di categoria - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - al piano di ristrutturazione ...

Advertising

romi_andrio : RT @qn_giorno: Carrefour Italia, stato di agitazione per i 15mila dipendenti: no ai licenziamenti - carusate : Carrefour Italia, stato di agitazione per i 15mila dipendenti: no ai licenziamenti. Il sindacato e media sono occu… - alcinx : RT @qn_giorno: Carrefour Italia, stato di agitazione per i 15mila dipendenti: no ai licenziamenti - qn_giorno : Carrefour Italia, stato di agitazione per i 15mila dipendenti: no ai licenziamenti - federicogoria : RT #FOOD_Italia: Carrefour lancia una nuova ristrutturazione in Italia. Dopo l'ennesimo, profondo, calo di fatturat… -

Ultime Notizie dalla rete : Carrefour Italia Carrefour Italia, stato di agitazione per i 15mila dipendenti: no ai licenziamenti Milano - Stato di agitazione per i circa 15mila dipendenti di Carrefour Italia . E' la prima risposta dei sindacati di categoria - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - al piano di ristrutturazione annunciato il 1° ottobre scorso dal ceo della multinazionale ...

Carrefour, proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti Lavoratori del Carrefour Italia in stato di agitazione. La protesta è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Nazionali congiuntamente al Savt Commerce, a seguito del ...

Carrefour Italia, stato di agitazione per i 15mila dipendenti: no ai licenziamenti IL GIORNO Commercio: stato agitazione per dipendenti Carrefour in Vda Stato di agitazione per i lavoratori di Carrefour in Valle d'Aosta. Lo hanno comunicato le organizzazioni sindacali nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Savt Commerce, precisando che la de ...

Carrefour Italia, stato di agitazione per i 15mila dipendenti: no ai licenziamenti Prima risposta dei sindacati al piano di ristrutturazione della multinazionale che prevede esuberi e cessioni dei punti vendita: "Si cerchino altre soluzioni" ...

Milano - Stato di agitazione per i circa 15mila dipendenti di. E' la prima risposta dei sindacati di categoria - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - al piano di ristrutturazione annunciato il 1° ottobre scorso dal ceo della multinazionale ...Lavoratori delin stato di agitazione. La protesta è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Nazionali congiuntamente al Savt Commerce, a seguito del ...Stato di agitazione per i lavoratori di Carrefour in Valle d'Aosta. Lo hanno comunicato le organizzazioni sindacali nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Savt Commerce, precisando che la de ...Prima risposta dei sindacati al piano di ristrutturazione della multinazionale che prevede esuberi e cessioni dei punti vendita: "Si cerchino altre soluzioni" ...