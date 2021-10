Caravaggio | Mangoni scioglie la riserva e si schiera con Bolandrini

(Di lunedì 11 ottobre 2021). “Al ballottaggio del 17-18 ottobre siamo chiamati a sostenere lomento politico che nel programma elettorale e nelle dichiarazioni d’intenti trova maggiori analogie con il nostro progetto di sviluppo e crescita. Le valutazioni ci hanno portato a valutare favorevolmente il programma elettorale del candidato sindaco Claudio“. Carlola, comunicando al suo elettorato (i cui voti saranno decisivi) dirsi con il sindaco uscente in vista del testa a testa con il candidato del centrodestra, Giuseppe Prevedini. Al voto del 3-4 ottobreaveva raccolto il 39,88 % delle preferenze, Prevedini il 31,73%,il 25,17%. Tra i temi in comune con il programma di ...

Advertising

zazoomblog : Caravaggio ballottaggio e prove di alleanza: Bolandrini e Prevedini strizzano l’occhio a Mangoni - #Caravaggio… - ultimora_pol : #Elezioni #Amministrative #Lombardia #Bergamo #Caravaggio 15 sezioni su 15 scrutinate: Claudio #Bolandrini (#PD):… -

Ultime Notizie dalla rete : Caravaggio Mangoni

BergamoNews

... Con Bolandrini, Per) con il 39,88% e Giuseppe Prevedini (Lega, FdI, FI) con il 31,73%. Ago della bilancia sono i voti raccolti da Carloarrivato al 25,17% con le civiche...Tra due settimane conosceremo il nome del prossimo sindaco di. Se Bolandrini sapesse mantenere i suoi voti e convincere parte dell'elettorato di(la cui priorità potrebbe non ...Si è consumata la vendetta di Carlo Mangoni: al ballottaggio non si schiererà con il centrodestra ma con Claudio Bolandrini.La sfida tra Claudio Bolandrini, civico nel centrosinistra, e l’ex primo cittadino della lega Giuseppe Prevedini ...