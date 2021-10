Capuano a Messina: il giorno della firma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Eziolino Capuano è il nuovo allenatore del Messina. Confermato quanto vi abbiamo raccontato ieri, è lui la scelta di Lo Monaco per la sostituzione di Sullo, esonerato dopo un rendimento assolutamente insufficiente e in linea con quanto aveva fatto a Padova. Questa è la foto di poco fa che certifica ulteriormente la scelta fatta dal club siciliano: Capuano in Calabria e in attesa di imbarcarsi per Messina dove lo aspettano per gli accordi definitivi in modo da poter mettere nero su bianco. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Eziolinoè il nuovo allenatore del. Confermato quanto vi abbiamo raccontato ieri, è lui la scelta di Lo Monaco per la sostituzione di Sullo, esonerato dopo un rendimento assolutamente insufficiente e in linea con quanto aveva fatto a Padova. Questa è la foto di poco fa che certifica ulteriormente la scelta fatta dal club siciliano:in Calabria e in attesa di imbarcarsi perdove lo aspettano per gli accordi definitivi in modo da poter mettere nero su bianco. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

