Capienza stadi e palazzetti | le nuove regole e le sanzioni previste

(Di lunedì 11 ottobre 2021) A partire da oggi, lunedì 11 ottobre, entrano in vigore lenorme relative alle capienze per, che prevedono un allentamento rispetto alle misure valide fino ad ora. A dare l’annuncio è il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali: “Laper gli impianti sportivi all’aperto sale al 75%, per quelli al chiuso L'articolo

... dopo i nuovi decreti che a seguito delle raccomandazioni del Cts portano al 75% lamassima degliall'aperto e al 60% dei palasport. Previste anche le sanzioni in caso di violazione, ...Si sta parlando tantissimo in questi mesi della riapertura degli. Dopo la deroga al 75% dellamassima, ora si punta a poter aprire i nostri impianti al 100% della, come accade ormai praticamente in tutta Europa. Intervenendo a Radio Sportiva,...Negli scorsi giorni è arrivata la tanto attesa ufficialità dell’aumento della capienza degli stadi fino al 75%, che ha generato grande entusiasmo sia nei tifosi sia nelle società. Il Sottosegretario a ...Il Dipartimento dello sport ha pubblicato le nuove linee guida per l'organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico, dopo i nuovi decreti che a seguito delle raccomandazioni del ...