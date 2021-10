Capienza impianti sportivi | in zona bianca al 75 per cento all’aperto e al chiuso al 60

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – Il Dipartimento dello sport ha pubblicato le nuove linee guida per l’organizzazione di competizioni ed eventiaperti al pubblico, dopo i nuovi decreti che a seguito delle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico portano al 75% lamassima degli stadi. Previste anche le sanzioni in caso di violazione, che per le recidive possono portare fino alla chiusura deglida uno a dieci giorni. “In merito alle capienze – si sottolinea dal Dipartimento – il decreto dispone che, in, laconsentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventiorganizzatinon può essere superiore al 75 perdella...

marcodimaio : Le #riaperture proseguono. Grazie ai #vaccini, al #greenpass e al rispetto delle regole finalmente cinema, teatri e… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, Milan e Juve: la situazione abbonamenti: Con l’aumento della capienza al 75% degli impi… - JeanMarie1899 : RT @DiMarzio: Gli stadi italiani a breve apriranno le porte per il 75% della propria capienza: quanti tifosi entreranno negli impianti di #… - 68Cliffs : @_dajedepunta_ @Ari1927 @paoloasr81 Però la norma del governo parla di capienza al 75 % degli impianti e non di se… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Roma primo club a riaprire la campagna abbonamenti: La Roma è il primo club di Serie A a riaprire u… -

Ultime Notizie dalla rete : Capienza impianti

Il Faro online

In caso di due violazioni in merito allao al possesso del green pass, si va incontro alla chiusura dell'impianto fino a dieci ...ha pubblicato le nuove linee guida per l'accesso agli...I club di Serie A sono in attesa di avere l'ok dal Governo per l'aumento definitivo della... Un ritorno quasi completo alla normalità neglisportivi è ipotizzabile per il mese ...In più c’è la raccomandazione del Cts: «La capienza negli impianti deve essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte, al fine di evitare il verificarsi di assembramenti ...In caso di due violazioni in merito alla capienza o al possesso del green pass, si va incontro alla chiusura degli stadi fino a dieci giorni ...