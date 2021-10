“Cantiamo Bella Ciao”. Con la scusa del fascismo, la sinistra sabato violerà il silenzio elettorale (Di lunedì 11 ottobre 2021) I sindacati propongono, la sinistra e il Pd, si accodano con entusiasmo alla manifestazione “contro i fascismi” fissata, guarda caso, a Roma, sabato 16 ottobre, il giorno prima del ballottaggio per l’elezione a sindaco tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti. Un’occasione ghiotta, a prescindere dalla partecipazione, che si immagina aperta a tutti, per sparare a palle incatenate contro le presunte connivenze della destra con i manifestanti che sabato scorso hanno preso d’assalto la sede della Cgil. Una suggestione cavalcata perfino per Michetti dalle farneticanti affermazioni di giornaliste di sinistra, come Lilli Gruber, querelata dal diretto interessato. Ovviamente non è in discussione la manifestazione in sè e il valore di testimonianza contro l’estremismo e la violenza emersa sabato dal corteo No ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) I sindacati propongono, lae il Pd, si accodano con entusiasmo alla manifestazione “contro i fascismi” fissata, guarda caso, a Roma,16 ottobre, il giorno prima del ballottaggio per l’elezione a sindaco tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti. Un’occasione ghiotta, a prescindere dalla partecipazione, che si immagina aperta a tutti, per sparare a palle incatenate contro le presunte connivenze della destra con i manifestanti chescorso hanno preso d’assalto la sede della Cgil. Una suggestione cavalcata perfino per Michetti dalle farneticanti affermazioni di giornaliste di, come Lilli Gruber, querelata dal diretto interessato. Ovviamente non è in discussione la manifestazione in sè e il valore di testimonianza contro l’estremismo e la violenza emersadal corteo No ...

