Canottaggio Junior | agli Europei l’Italia colleziona sei medaglie

Ai Campionati Europei Junior di Monaco, in Germania, l'Italia conquista sei medaglie, due ori, due argenti, due bronzi, su 12 equipaggi piazzati in finale, risultando seconda nel medagliere per Nazioni dietro la Romania, che vince anch'essa sei medaglie ma delle quali ben cinque d'oro, e davanti alla Repubblica Ceca e alla Bielorussia, capaci entrambe di tornare a casa con un oro, un argento e due bronzi. Perfetto equilibrio per l'ItalJunior, che vince una medaglia per ogni grado sia con le barche maschili che con quelle femminili. Le due medaglie d'oro portano la firma dei quattro con, proprio nelle due regate di apertura: prima Alice Codato, Aurora Spirito, Caterina Monteggia, Vittoria Calabrese e la timoniera Martina Barili battono ...

