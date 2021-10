Cannavaro: 'La Coppa D'Africa preoccupa. Mancherà l'asse portante della squadra' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fabio Cannavaro, ex difensore, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla corsa Scudetto. 'In prospettiva più lunga, perché è in primavera che si deciderà la corsa scudetto, per il Napoli preoccupa la Coppa d'Africa: perché ... Leggi su 100x100napoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fabio, ex difensore, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla corsa Scudetto. 'In prospettiva più lunga, perché è in primavera che si deciderà la corsa scudetto, per il Napolilad': perché ...

