Campania | il bollettino Covid | 129 positivi con 5 mila tamponi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo ae deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 129 a fronte di 5.564molecolari processati (tasso al 2,3%). Si registra un nuovo decesso. La situazione posti letto: 14 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 12); 178 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 179). L'articolo ilNapolista.

I test in Campania sono pochi perché si riferiscono a domenica, tasso al 2,3%. Un nuovo decesso, aumentano le terapie intensive