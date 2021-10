Camorra, frodi fiscali per alimentare il welfare dei Casalesi: il blitz anti riciclaggio in Campania (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il welfare del clan dei Casalesi alimentato da un complesso giro di frodi fiscali strutturato in tre livelli e scoperto dalla Guardia di Finanza grazie ad un accertamento di natura tecnica, una consulenza affidata a un funzionario della Banca d’Italia, che ha fatto emergere flussi finanziari anomali. Nasce così l’indagine culminata oggi nell’esecuzione di ben 66 misure cautelari notificate dalla Guardia di Finanza nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno a persone ritenute, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio della fazione Zagaria della federazione malavitosa casalese. A gestire il meccanismo, particolarmente sofisticato, basato sull’accumulo di debito nei confronti dell’Erario attraverso una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ildel clan deialimentato da un complesso giro distrutturato in tre livelli e scoperto dalla Guardia di Finanza grazie ad un accertamento di natura tecnica, una consulenza affidata a un funzionario della Banca d’Italia, che ha fatto emergere flussi finanziari anomali. Nasce così l’indagine culminata oggi nell’esecuzione di ben 66 misure cautelari notificate dalla Guardia di Finanza nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno a persone ritenute, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata ala vantaggio della fazione Zagaria della federazione malavitosa casalese. A gestire il meccanismo, particolarmente sofisticato, basato sull’accumulo di debito nei confronti dell’Erario attraverso una ...

