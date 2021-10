(Di lunedì 11 ottobre 2021) La Procura diha emesso 11di polizia giudiziaria nei confronti di altrettanti indagati per. Si tratta della prima, immediata misura adottata dopo gli ultimi...

Advertising

mattinodinapoli : Camorra a Napoli, 11 fermi per estorsione a Ponticelli: c'è anche il boss Salvatore De Martino - concentrazione : Ponticelli chiama Napoli: l'11 novembre tutti in piazza contro la #camorra - zazoomblog : Camorra Cantalamessa: “Napoli preda di degrado e criminalità” - #Camorra #Cantalamessa: #“Napoli - anteprima24 : ** Camorra, Cantalamessa: '#Napoli preda di degrado e criminalità' ** - GazzettaCE : Napoli, Caserta e Salerno, oltre 100 milioni di euro frutto di sistematiche e ingenti frodi fiscali. Misure cautela… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra Napoli

Ieri pomeriggio infatti Salvatore De Micco e Gennaro Volpicelli , imputati per l'omicidio di Antonio Minichini e Gennaro Castaldi , erano stati assolti dalla Corte d'assise d'appello di: ...I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di, Caserta e Salerno , hanno notificato 63 provvedimenti cautelari del gip di...In manette anche Salvatore De Martino con la moglie e altri affiliati dei famigerati Xx di Ponticelli in guerra con i De Luca Bossa. Complessivamente sono 63le misure cautelari ...Nella notte tra sabato e domenica la camorra è tornata a far sentire la sua cupa voce nel quartiere Secondigliano. Sotto i colpi dei killer della malavita ha perso la vita Giuseppe ...