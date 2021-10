Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 6 (Di lunedì 11 ottobre 2021) In questa nuova guida su Call of Duty: Warzone vi parleremo a fondo delle migliori armi da utilizzare nel corso della Season 6 Finalmente la tanto attesa Season 6 è arrivata e ha portato con se tanti cambiamenti molto interessanti. Oltre alle tante novità di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato, questo nuovo aggiornamento è andato a modificare anche le statistiche di alcune delle armi già presenti nel titolo di Activision. Questi cambiamenti hanno modificato l’equilibrio del gioco, rendendo improvvisamente meno popolari armi che un tempo erano considerate eccezionali e portando alla ribalta equipaggiamenti che prima non venivano utilizzati molto. Per aiutarvi a prendere familiarità con il nuovo meta ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 ottobre 2021) In questa nuova guida suofvi parleremo a fondo delleda utilizzare nel corso6 Finalmente la tanto attesa6 è arrivata e ha portato con se tanti cambiamenti molto interessanti. Oltre alle tante novità di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato, questo nuovo aggiornamento è andato a modificare anche le statistiche di alcune dellegià presenti nel titolo di Activision. Questi cambiamenti hanno modificato l’equilibrio del gioco, rendendo improvvisamente meno popolariche un tempo erano considerate eccezionali e portando alla ribalta equipaggiamenti che prima non venivano utilizzati molto. Per aiutarvi a prendere familiarità con il nuovo meta ...

